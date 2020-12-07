«طيران الإمارات» تستقبل أولى طائراتها من طراز «A380»

دبي (الاتحاد)

استقبلت «طيران الإمارات» طائرتها الإيرباص ‏A380 (‬MSN A6-EVL) ‬الـ116، ‬وهي ‬الأولى ‬من ‬أصل ‬ثلاث ‬طائرات ‬من ‬الطراز ‬ذاته ‬ستنضم ‬إلى ‬أسطولها ‬في ‬العام 2020. ‬إلى ذلك، قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «الطائرة ‏A380 ‬قصة ‬نجاح ‬لـ(طيران ‬الإمارات)، ‬ويتجلى ‬ذلك ‬في ‬الاهتمام ‬القوي ‬من ‬العملاء ‬في ‬جميع ‬محطاتنا ‬التي ‬نخدمها ‬بهذا ‬الطراز. ‬وقد ‬ساعدتنا ‬العملاقة ‬على ‬تلبية ‬متطلبات ‬العملاء ‬بكفاءة ‬في ‬المطارات ‬ذات ‬السعة ‬المحدودة ‬وكذلك ‬على ‬الخطوط ‬الرئيسة، والأهم ‬أننا ‬تمكنّا، ‬بفضل ‬رحابة ‬هذه ‬الطائرة ‬وتقنياتها ‬الحديثة، ‬من ‬تقديم ‬مفاهيم ‬جديدة ‬أحدثت ‬ثورة ‬في ‬عالم ‬الطيران»‬.