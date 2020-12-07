دبي (الاتحاد)
استقبلت «طيران الإمارات» طائرتها الإيرباص A380 (MSN A6-EVL) الـ116، وهي الأولى من أصل ثلاث طائرات من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطولها في العام 2020. إلى ذلك، قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «الطائرة A380 قصة نجاح لـ(طيران الإمارات)، ويتجلى ذلك في الاهتمام القوي من العملاء في جميع محطاتنا التي نخدمها بهذا الطراز. وقد ساعدتنا العملاقة على تلبية متطلبات العملاء بكفاءة في المطارات ذات السعة المحدودة وكذلك على الخطوط الرئيسة، والأهم أننا تمكنّا، بفضل رحابة هذه الطائرة وتقنياتها الحديثة، من تقديم مفاهيم جديدة أحدثت ثورة في عالم الطيران».