الإمارات وبريطانيا تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

اتفقت حكومتا دولة الإمارات والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة، يتضمن 9 محاور رئيسة وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيهما، خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني.

وأكد الزيودي أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا شراكات تجارية واستثمارية ناجحة.

وأكد معاليه أن اللجنة الاقتصادية المشتركة نجحت عبر دوراتها الماضية في خلق فرص متنوعة لمجتمع الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أنها المنصة الأكثر أهمية لدفع مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وقال: «نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة، والبيئة والزراعة والأمن الغذائي، والتمويل والبنوك، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحث العلمي والابتكار».

وتابع: «يكتسب تعزيز العمل المشترك والتعاون في المرحلة الراهنة أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، ونحن نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، وخصوصاً في تطوير سياسات ومبادرات الدعم والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واستكشاف الفرص في القطاعات الجديدة، كالابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصادات المستقبل».

من جانبه، أكد جاياوردينا حرص حكومة بلاده على تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مؤكداً أهمية العمل المشترك في استكشاف الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.

وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في أسواق دولة الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار، حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018. بالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليار دولار، وتأتي دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي هناك حتى نهاية 2018.

في الإطار ذاته، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني المشترك من الجانب الإماراتي، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتكثيف العمل بين القطاع الخاص في البلدين لتقديم دفعة كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة.

وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في بريطانيا على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى السوق وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحديد الفرص الجديدة في قطاعات مثل التعليم والثقافة والرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة»، مؤكداً أن التركيز منصب خلال المرحلة المقبلة على التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد كوفيد.

من جانبه، أكد منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة بالغة الأهمية للارتقاء بجهود التعاون وفق برامج ومشاريع واضحة.