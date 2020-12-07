مليارا درهم استثمارات «اتصالات» بشبكة الهاتف المتحرك

يوسف العربي (دبي)

بلغت استثمارات «اتصالات» في تطوير مرافق البنية التحتية بشبكة الهاتف المتحرك خلال 2020 نحو ملياري درهم، بحسب سعيد الزرعوني، نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف في المجموعة، الذي أشار إلى أن «اتصالات» تعتزم الوصول بنسبة تغطية شبكة الجيل الخامس للمناطق المأهولة في الدولة إلى 65% بنهاية العام المقبل، ارتفاعاً من 40% بنهاية 2020.

وقال الزرعوني، خلال لقاء إعلامي أمس على هامش «أسبوع جيتكس للتنقية 2020»، إن عدد محطات شبكات الجيل الخامس على مستوى الإمارات يرتفع إلى نحو 2900 محطة عام 2021، مقارنة بـ 1500 محطة حالياً، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للتحول إلى تقنية شبكات الجيل الخامس المستقلة «SA» خلال العام المقبل.

وأضاف الزرعوني، أن عدد مشتركي الجيل الخامس ارتفع خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث تجاوز عدد المشتركين خلال النصف الأول من العام الجاري 60 ألف مشترك ليرتفع إلى 155 ألف مشترك، ثم إلى نحو 170 ألف مشترك بنمو 183% في غضون 5 أشهر متوقعاً أن يصل إجمالي عدد المشتركين إلى 200 ألف مشترك بنهاية 2020.

نمو مطرد

وأرجع الزرعوني أسباب النمو الكبير خلال الفترة الأخيرة لأعداد المشتركين بشبكات الجيل الخامس إلى عوامل أهمها انتشار الهواتف الداعمة لخدمات الجيل الخامس في الدولة، لا سيما مع طرح شركة «أبل» هواتف «ايفون 12»، والارتفاع الوعي الكبير حول خدمات الجيل الخامس، مقارنة بفترات سابقة.

وأشار إلى أن محطات الجيل الخامس التي تبنيها اتصالات تشمل محطات خارجية لتغطية مناطق بأكملها، إضافة إلى محطات داخلية صغيرة لتغطية المباني، مشيراً إلى أن نسبة التغطية لشبكات الجيل الخامس في المناطق مرتفعة الكثافة السكانية بالدولة حاليا تتجاوز 95%.

وقال الزرعوني: تواصل اتصالات خطط دعم انتشار الجيل الخامس في الدولة لمواكبة خطط التحول الرقمي حيث تعتبر الـ «5G» ركيزة الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وتطوير المدن الذكية.

وفيما يتعلق بعدد المشتركين في الباقات المنزلية بخدمات الجيل الخامس، أوضح الزرعوني أن عدد المشتركين يصل حالياً إلى نحو 12 ألف مشترك، مشيراً إلى أن توافر شبكة الألياف البصرية الدولة أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الجيل الخامس المنزلية. وشدد الزرعوني على أن توفير الترددات الخاصة بالجيل الخامس في الدولة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أسهم بقوة في دعم انتشار الخدمات في الدولة.

وأضاف أن الإمارات باتت من أهم دول العالم من حيث حجم الترددات المتوافرة للنطاق العريض المتحرك، والتي تشمل التردد 3.5 جيجا هيرتز، و2.6 جيجا هيرتز، وقبل أسابيع خصصت «الهيئة» تردد الموجات المليمترية 26 ميجا هيرتز والذي يستخدم في موقع «إكسبو» لتوفير سرعات قياسية. وأشار إلى أن «اتصالات» بصدد إجراء تجربة باستخدام الترددات الثلاثة المذكورة للوصول إلى سرعة 9.1 جيجا هيرتز/‏‏ الثانية، وهي سرعة لم تصلها أي شركة اتصالات في العالم.

وقال الزرعوني، إن نسبة انتشار الاتصال الصوتي عبر شبكة الجيل الرابع والمعرفة باسم الـ «فولتي» تبلغ حالياً 60% ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بشبكة الجيل الثاني وإقبال المشتركين على تغيير هواتفهم القديمة.

زوار لجناح «اتصالات» في «جيتكس» (تصوير إحسان ناجي)

«إكسبو دبي»

وأكد الزرعوني أن «اتصالات» أنجزت بنسبة 100% شبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك والخدمات الأرضية في موقع «إكسبو 2020 دبي» ليصبح الموقع الأكثر اتصالاً وتطوراً بالعالم.



تغطية متميزة

وأشار إلى أنه خلال بداية أزمة «كورونا» وفي إطار الالتزام الوطن استحدثت «اتصالات» غرفة عمليات استمرت في العمل مع الفرق الميدانية لمدة ثلاثة أشهر على مدار الساعة لضمان الحفاظ على جودة الشبكة بما يضمن تلبية متطلبات المؤسسات والأفراد، لاسيما مع تسارع تبني أنظمة العمل والتعلم عن بُعد خلال هذه الفترة.

مشاركة المواقع

ولفت إلى أن مشاركة المشغلين في البنية التحتية لـ«اتصالات» شهدت تسارعاً غير مسبوق خلال المرحلة الماضية، حيث زادت بما يزيد فعالية الاستثمارات.