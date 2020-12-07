الروبوتات تؤدي التحية وتتبادل النكات مع زوار «جيتكس»

حسام عبدالنبي (دبي)

أضفت الروبوتات جواً من المرح في أنحاء معرض «جيتكس»، حيث طرحت شركات عارضة الجيل الجديد من الروبوتات التي تتميز بقدرات خاصة في التفاعل مع العنصر البشري، وبأسعار تبدأ من 3 آلاف دولار حتى 30 ألف دولار.

وتفاعل جمهور المشاركين في المعرض مع العروض الحية التي قدمتها الروبوتات، حيث استقبلت الزوار بالتحية، كما أدت بعض الرقصات الفلكلورية والشعبية المحلية، إلى جانب تجاذب أطراف الحديث وتبادل النكات مع الجمهور.

كما شهد المعرض مشاركة عددٍ من الروبوتات التي أدت مهام خاصة في تنظيم المعرض مثل قياس درجة حرارة الزوار، وتحقيق مبدأ التباعد الجسدي، وإرشاد الزوار إلى أجنحة الدول.

وحسب رؤساء شركات متخصصة في مجال توريد الروبوتات، فإن الجيل الجديد من الروبوتات جاء من أجل تلبية المتطلبات التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد - 19، حيث أصبح استخدام الروبوتات ضرورة في زمن التباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات البشرية لتجنب انتقال الفيروس.

الجيل الجديد

وقالت جايا بهاتيا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «اكسبيرت.هب.روبتكس»: إن الشركة طرحت الجيل الجديد من الروبوتات التي تتميز بمشاعر إنسانية، حيث يمكنها تنفيذ الأوامر أيضاً عبر التواصل من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، موضحة أنه يمكن للروبوتات تمييز ملامح الوجه والتعرف على الأشخاص من خلال الصوت والتفاعل معها بأربع عشرة لغة عالمية، منها العربية.

وأضافت بهاتيا، أن الجيل الجديد من الروبوتات يتميز بإمكانية تطوير برمجتها لتنفيذ مهام متعددة وتمت مراعاة التكلفة، حيث يبدأ السعر من 3 آلاف إلى 30 ألف دولار، حسب حجم الروبوت والإمكانات المتاحة وسهولة التواصل والتفاعل مع الجمهور إلى جانب التميز بحس بشري، سواء من حيث اللمس أو الصوت والحركة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف روبوت مستخدمة في العالم حالياً، ومن المتوقع أن يزداد العدد بمعدلات سريعة في ظل التيقن من نجاح الروبوتات في أداء مهامها.

وذكرت بهاتيا، أن الروبوتات التي تعرضها الشركة مُصنعة في الصين والهند وتأتي وفق نموذجين، هما «SANBOL» و«ميترا»، وتم التأكد من جاهزيتهما لأداء جميع المهام، حيث يستخدمان بكثرة في عدد من الجهات الحكومية في تلك الدول، منوهة بأنه يمكن توظيف تلك الروبوتات للعمل في قطاع المستشفيات وتجارة التجزئة وخدمة العملاء في دولة الإمارات، وغير ذلك من مجالات العمل.

مهام غير اعتيادية

وقال أجاي إرشيد، مسؤول التسويق في إحدى الشركات المشاركة في جيتكس، إن التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 أبرزت الحاجة إلى ضرورة الاعتماد على الروبوتات، خاصة في ظل إجراءات وأهمية اتباع مبدأ التباعد الجسدي.

وأضاف أنه بات بإمكان الروبوتات الآن أداء مهام غير اعتيادية ومسبوقة، ومنها القيام بدور الحارس ومهام رجل الإطفاء، إلى جانب العمل في المستشفيات ومتاجر التجزئة والاستقبال وخدمة العملاء، ما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في أداء مهام تتسم بالمخاطرة في الوقت الحالي، منوهاً بأن هناك الكثير من البنوك والجهات الحكومية في دولة الإمارات تعتمد على توظيف الروبوتات من أجل أداء مهام الموظفين، خصوصاً في ظل التطور الذي يمكن الشركات من تغيير برمجة الروبوت بسهولة من أجل تلبية كافة المتطلبات.