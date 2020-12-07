رصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان في أبوظبي بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إطلاق نظام (Vast) الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة والذي يبدأ العمل به اعتباراً من مطلع يناير 2021.

ويأتي النظام، الذي تم إطلاقه على هامش «جيتكس دبي»؛ بهدف تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب، وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة في إطار الجهود الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي وتمكين حكومة رقمية مبتكرة وفعّالة.

وطورت شرطة أبوظبي منظومة الرادارات الخاصة والتي تقوم بالتقاط صور عالية الدقة وتحت ظروف مختلفة، وتعمل الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف.

ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة.

وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: إن تعاون «الهيئة» مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الاعتماد على عمليات تحليل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات لتمكين منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة، ومتكاملة وآمنة. وأضاف أن نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث يسهم بشكل كبير في تقليل نسب الحوادث والإصابات لتعزيز مستويات السلامة المرورية على مستوى الإمارة.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي: إن شرطة أبوظبي مستمرة في جهودها الهادفة إلى تعزيز مستويات ممارسات القيادة المرورية الآمنة وحماية الأرواح البشرية، بتطبيق قوانين وأنظمة وقواعد المرور. ولفت إلى أن التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية يعزز رؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

وأشار إلى أن نظام (Vast) تم إنجازه في خمس مراحل أساسية وهي، الكاميرات والأجهزة التي تعتمد على تقنيات الحافة الذكية، ونظام مراجعة الصور، والتنبيهات باستخدام الرسائل القصيرة، ولوحة معلومات مؤشرات الأداء، والتدريب المستمر. وكان فريق قطاع البيانات والتكنولوجيا الحديثة في هيئة أبوظبي الرقمية أعد النموذج المشترك بالتنسيق مع الفريق المختص بشرطة أبوظبي، حيث تم جمع ومتابعة وتحليل البيانات ومعالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.