شراكة استراتيجية تجمع «إنجازات» و«إل تي آي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إنجازات»، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أمس، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «إل تي آي»، العالمية المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية؛ بهدف تطبيق نموذجها الجديد لتوفير الخدمات، والذي سيعيد صياغة حقبة جديدة في الريادة الرقمية بالمنطقة.

وسيحظى عملاء «إنجازات» بنموذج خدمة جديد يتم تنفيذه بالشراكة مع «إل تي آي»، ويتضمن تقديم الخدمات من أفضل موقع، سواءً محلياً أو عن طريق السحابة، كما يسهم في تعزيز منظومة توفير حلول رقمية أوسع لـ «إنجازات».

إلى ذلك، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لـ «إنجازات»: «تدشن هذه الشراكة حقبة جديدة لشركتنا، في الوقت الذي أصبح التحوّل الرقمي أمراً حتمياً، وبهذه الرؤية نساهم في دعم خطة دولة الإمارات لمستقبل رقمي واعد في القطاعين العام والخاص».

وأضاف «الشراكة تقوي مكانة (إنجازات) لتلبية متطلبات اقتصاد اليوم الذي يشهد تطورات بخطى متسارعة، ويعتمد على الحلول والخدمات التكنولوجية، حيث تُقدر تكلفة الإنفاق على التحول الاقتصادي الرقمي بقيمة 160 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جانبه، قال سانجاي جالونا، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «إل تي أي»: «شراكتنا مع (إنجازات) ستعزز الأداء والقدرة التنافسية للمؤسسات التي تسعى إلى التحول الرقمي وتبنّي خدمات السحابة. وهدفنا توحيد الجهود والخبرات العملية والرقمية، بالإضافة إلى تحقيق نموذج عالمي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء في المنطقة».

ولـ«إنجازات» سجل حافل من المشروعات، منها مبادرة «ملفّي» التي تم تنفيذها في إطار شراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي والتي تربط أكثر من ألفي مزوّد لخدمات الرعاية الصحية، ومبادرة «حصنتك» بالشراكة مع وزارة الداخلية، وهي نظام إنذار ذكي لمكافحة الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات يتم تثبيته في المباني في دولة الإمارات، ويرتكز على استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء.



