السعودية تعزز قدراتها في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً

يوسف العربي (دبي)

عززت المملكة العربية السعودية قدراتها في مجالات التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث تم اتخاذ خطوات وإجراءات مبكرة وطموحة، بما يضمن استغلال هذه التقنيات للارتقاء بجودة الحياة، والتغلب على التحديات العالمية، حسب ماجد الشهري مدير عام هندسة المؤسسات والمستشار، مركز المعلومات الوطني السعودي، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأكد لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة (سدايا) في "أسبوع جيتكس 2020" بدبي، أن المملكة العربية السعودية على موعد للانضمام لأكثر الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وطنية طموحة من خلال إطلاق المبادرات التي تساعد العالم في تسريع وتيرة نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين مجالات تطبيق الحكومات لهذه التقنية وتطوير معايير وأخلاقيات العمل بها.

ولفت الشهري إلى أن المشاركة في "جيتكس" يعد المنصة المثالية لاستعراض ابتكارات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)" والتي تأسست في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي ليتم إشهارها عالمياً من الإمارات خلال هذه المشاركة المهمة في أكبر فعالية تجمع القطاع التكنولوجي في المنطقة.

وقال إن حجم الاستثمار على مستوى الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية يتجاوز 20 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة،ً وتخطط المملكة إلى تأسيس 300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي حتى حلول عام 2030 ليصبح الذكاء الاصطناعي مكونا لاقتصاد بديل من خلال الشركات الناشئة وشركات الابتكار.

وقال إن "سدايا" لديها ثلاثة أذرع أولها للتشغيل وبناء التطبيقات وذراع للتشريع وحكومة التقنيات، إلى جانب ذراع الابتكار والتطوير، والذي يركز على إيجار حلول مستحدثة للعديد من التحديات والمشكلات التي تواجه العالم، ولدى الهيئة استراتيجيات طموحة فيما يتعلق تطوير الاستثمارات والكوادر، وتطوير القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بهذه التقنيات.

واستعرض جناح المملكة العربية السعودية في معرض "جيتكس للتقنية 2020" أبرز حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وتطبيقاتها في قطاعات الطاقة، والصحة، والتعلم، والنقل، والأمن السيبراني.

وشاركت «سدايا» في النسخة الأربعين من معرض جيتكس، في مسعى لإبراز جهود ومنجزات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعد المشاركة الأولى لـ«سدايا» كجهة عارضة في الحدث الدولي، حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية.

واستعرضت الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظومة «توكلنا» ومنصة «بروق»، بالإضافة إلى فعالية أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.



