النفط ينزل من أعلى مستوى في أشهر بفعل إجراءات مكافحة كورونا

نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

