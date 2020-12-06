مشاركون: الإمارات تتصدر عالمياً في التحول الرقمي

يوسف العربي (دبي)

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أكثر الدول المتقدمة في سرعة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة خلال عام 2020، بحسب خبراء ومسؤولين بشركات اتصالات وتكنولوجيا مشاركين في الدورة الأربعين لأسبوع جيتكس للتقنية، التي افتتحها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أمس بمشاركة 1200 جهة حكومية وشركات عالمية كبرى وناشئة من 60 دولة.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات اتخذت خطوات التحول الرقمي كأهم أولوياتها، ووضعت خططاً واستراتيجيات عدة جعلتها في مقدمة الدول المتطورة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما استشرفت الدولة المستقبل مبكراً من خلال المضي قدماً نحو العالم الرقمي عبر بنية تحتية رقمية متطورة.

ولفتوا إلى أن شركات الاتصالات نجحت في استيعاب تضاعف حركة البيانات والمكالمات عبر الشبكة، كما نجحت مع شركات التكنولوجيا في مساندة بقية القطاعات الاقتصادية لتجاوز التحديات التي استحدثتها «الجائحة»، وذلك من خلال توفير أحدث الحلول المتقدمة للتواصل والتفاعل عن بُعد.

وتوقعوا أن يشهد العقد الحالي طفرة تكنولوجية جديدة في الإمارات، تكون ركيزتها الأساسية شبكة الجيل الخامس، وتوظيف التقنيات الناشئة.

وقالت ليلى سرحان، مديرة القطاع العام في شركة «مايكروسوفت»: تتجلى نجاحات الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال تصدرها عدداً من المؤشرات المتعلقة بقطاعات تقنية المعلومات.

من جانبه، قال عمر عكر، نائب الرئيس الإقليمي والمدير التنفيذي لمجموعة أعمال «هواوي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، إن الإمارات أبدت التزاماً قوياً بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث جاء ضمن أهم أولوياتها.