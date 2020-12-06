«المصرف المركزي» يعتزم إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً «نظام تسهيلات القيم المخزّنة»، وهو الآن بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي يحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة.

وقال المصرف في بيان أمس: في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن المصرف المركزي قد قام، ضمنياً بـ «إصباغ الصفة القانونية» على العملات المشفّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نود توضيح الهدف من «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الصادر مؤخراً.

وأكد المصرف المركزي أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة.

أفاد بأن: نظام تسهيلات القيم المخزّنة يهدف إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما ورد تعريفها في النظام، فإن تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال (والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية) مقابل تخزين قيمة تلك الأموال، وبما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.

وكشف المصرف المركزي أنه يعكف حالياً على إعداد نظام جديد يسمى «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»، الذي يُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفع.

وأوضح: وبإصداره لـ «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد، يهدف المصرف المركزي إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.

وأدرج المصرف المركزي التحسينات الرئيسة التالية في النسخة الجديدة من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة» مقارنة بالنسخة السابقة:

-السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس.

-خفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم.

-السماح بعمليات الإدراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.

ويوفر «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق، ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قــيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخول مؤسسات «فينتك» ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.