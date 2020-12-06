الناقلات الوطنية تجتاز مطب «كورونا»

أبوظبي (وام)

شكلت العودة التدريجية لرحلات الطيران المدني محلياً مؤشراً حاسماً يعكس نجاح جهود احتواء تأثير أزمة كورونا وبدء مرحلة التعافي من الوباء، خصوصاً مع ارتباط التعافي التام للعديد من القطاعات الاقتصادية بمستوى التقدم المحقق في مجال الطيران.

وأعاد نجاح الناقلات الوطنية في استئناف تسيير الرحلات لنحو 105 وجهات حول العالم الأمل لشركات الطيران حول العالم في إمكانية تقديم موعد التعافي التام للقطاع من تأثيرات الأزمة.

ويحتفي العالم بيوم الطيران المدني الدولي الذي يصادف الـ7 ديسمبر من كل عام، وسط ظروف استثنائية فرضتها الجائحة واستدعت فرض قيود على حركة السفر والنقل الجوي عبر العالم.

ووفقاً لتقرير صدر في سبتمبر الماضي عن مجموعة عمل النقل الجوي «‏تحالف لمنظمات صناعة الطيران»‏ الذي يتخذ من جنيف مقراً له، فإن أكثر من نصف الوظائف البالغ عددها 88 مليوناً التي يدعمها قطاع الطيران قد تُفقد مؤقتاً على الأقل، نتيجة للوباء، وقد تصل خسائر الوظائف في شركات الطيران والمطارات وشركات الطيران المدني وحدها إلى 4.8 مليون وظيفة بحلول بداية العام المقبل.

وفي الإمارات، أظهر القطاع مرونة وقدرة عاليتين على التكيف مع المعطيات الجديدة، وهو ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة وسرعة الدخول في مرحلة التعافي التي ظهرت بوادرها منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، حيث وصلت حركة الطيران إلى أكثر من 50% من مستويات ما قبل الجائحة.

وسجل لقطاع الطيران المدني بالدولة خلال عام 2020 قدرته العالية على ترجمة الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات، حيث ساهمت الناقلات الوطنية في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أكثر من 118 دولة حول العالم استفاد منها الملايين من البشر لا سيما العاملين في الخطوط الأولى لمواجهة الوباء.

وأثبت قطاع الطيران في الدولة خلال العام الجاري قدرته على تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والارتقاء بالأداء، حيث ارتفع عدد الناقلات الوطنية إلى 6 ناقلات، مع حصول «العربية للطيران أبوظبي»، وشركة «ويز إير أبوظبي»، رسمياً على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة.