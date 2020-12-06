حمدان بن محمد يفتتح «جيتكس» بمشاركة 60 دولة

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» ضمن دورته الأربعين بتواجد عالمي واسع النطاق ضم 1200 مشاركة من جهات حكومية وشركات عالمية كبرى وناشئة ورواد أعمال و200 من أهم شركات الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتنوعة، ضمن الحدث التقني الأكبر في المنطقة، والأول من نوعه في العالم الذي يُعقد خلال العام 2020، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المُوصى بها عالمياً ومن قبل الجهات المعنية في الدولة بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة للعارضين والمشاركين والزوار وحمايتهم من فيروس كورونا المُستجد.

مرحلة التعافي

وأكد سمو ولي عهد دبي في مستهل جولته في المعرض، والتي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن تنظيم هذا الحدث الكبير ضمن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم يعكس التوجّه الريادي لدبي ودولة الإمارات برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نحو القيام بدور مؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يشكّل الحدث برهاناً على نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات الأزمة العالمية بكل ما حملته من تحديات وبدء مرحلة التعافي وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها. وقال سموه: «رغم الظرف العالمي الراهن، يسعدنا أن نرى هذا العدد الضخم من المشاركات والتي نعتبرها دليلاً على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي عالمياً، ويقين المشاركين والعارضين من مختلف أنحاء العالم في قدرتنا على توفير أجواء آمنة تمكنهم من استئناف نشاطهم بقوة بعد عام صعب أصيب فيه العالم بحالة اقتربت من التوقف الكامل لأغلب أنشطته الاقتصادية والحيوية، وسنكون دائماً عند حسن ظن مجتمع الأعمال العالمي بنا بأدوار وإسهامات تعين على تسريع تعافي اقتصاد المنطقة والعالم».

منصة مهمة

وأضاف سموه: «جيتكس هو الحدث التقني الأكبر من نوعه في المنطقة وهو منصة مهمة لحوار عالمي حول تقنيات المستقبل التي تحمل مفتاح الحلول لأغلب التحديات التي يواجهها الإنسان، ودبي انطلاقاً من موقعها كمركز محوري للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال، ملتزمة بتفعيل هذا الحوار وتوسيع نطاقه بما يتناسب وطموحاتها لحياة أفضل ستكون التكنولوجيا العنصر الأبرز في تكوين تفاصيلها».

فعاليات عدة

وتتضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» إقامة «جيتكس لنجوم المستقبل»، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من «ماركتنج مينيا».

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في مقر المعرض، إلى شرح من هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول هذه الدورة من «جيتكس» وما تتضمنه من أجنحة ومشاركات تغطي جميع التخصصات المرتبطة بقطاع تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أجنحة حكومية

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من المنطقة والعالم، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والبحرين، وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والبرازيل، وإيطاليا، وهونغ كونغ، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، ونيجيريا، وإسرائيل.

ومن بين الأجنحة الدولية المشاركة في جيتكس هذا العام، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح المملكة العربية السعودية حيث اطلع سموه على جانب من جهود المملكة في مجال تطوير القدرات الرقمية في سياق نهضة التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة.

كما زار سمو ولي عهد دبي جناح جمهورية فرنسا، واطلع على تفاصيل المشاركة التي تضم تحت مظلتها 12 شركة فرنسية ضمن أجنحة «لا فرينش تك».

كما توقف سموه لدى جناح دولة إسرائيل وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الدولة المعروفة بتقدمها الكبير في مجال التقنيات الرقمية والمستقبلية في المعرض، حيث تأتي هذه المشاركة مع بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل في ضوء اتفاق السلام الموقّع في سبتمبر الماضي بين الجانبين، حيث اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من تقنيات وملامح مستقبل التعاون التقني بين الجانبين على المديين القريب والبعيد.

.. وسموه خلال جولته بالمعرض وفي الصورة هلال المري

رواد تقنية المعلومات

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على تفقّد أجنحة عدد من الشركات العالمية الكبرى المشاركة في جيتكس هذا العام حيث تضم الدورة الأربعين للحدث التقني الأبرز في المنطقة مجموعة من رواد تقنية المعلومات والحلول الرقمية والذكية في العالم ومنها مايكروسوفت، وديل تكنولوجيز، وأي بي إم، ولينوفو، وهوني ويل، وأفايا، وريد هات، وهواوي، وسباير للحلول، وغيرها. وتوقف سموه عند جناح شركة مايكروسوفت، التي تستعرض من خلال جناحها الحلول التي تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي جناح شركة هواوي العالمية، استمع سموه لشرح من القائمين على الشركة حول ما تقدمه من تقنيات ضمن مشاركتها الأكبر في تاريخ تواجد الشركة في جيتكس على مدار دوراته المتعاقبة.

كما توقف سموه عند جناح شركة أفايا، واستمع لشرح حول جديد الشركة وما تطرحه من خلال هذه المشاركة من حلول الحوسبة السحابية. وزار سموه جناح شركة «كاسبرسكي»، حيث اطلع من قيادات الشركة في منطقة الشرق الأوسط على ما تطرحه من خلال المعرض من أحدث التقنيات في مجال أمن المعلومات.

مشاركات محلية

بجانب المشاركات العالمية، شهد معرض جيتكس مشاركة حكومية واسعة من داخل الدولة، حيث حرصت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على استعراض مبادراتها ومشاريعها التي تصب في تعزيز التوجه القوي لدولة الإمارات نحو البيئة الرقمية واعتماد التطبيقات الذكية من أجل تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتيسير أسلوب الحصول عليها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بخيارات وحلول تعين على رفع كفاءة مختلف القطاعات الحكومية مع إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل باقتدار مع تقنيات المستقبل وحسن توظيفها لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على التوقف لدى الأجنحة الحكومية الوطنية المشاركة في المعرض ضمن دورته الأربعين وفي مقدمتها منصة حكومة الإمارات، وحكومة أبوظبي، وحكومة عجمان، وهيئة تنظيم الاتصالات، حيث تعرف سموه على التقدم المحرز في المشاريع التي يتم تطبيقها والأخرى المزمع دخولها حيز التنفيذ عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة في شأن سرعة التحول إلى البيئة الرقمية وبما يدعم التوجهات التنموية وفق رؤية الإمارات 2030.

وزار سموه أجنحة الدوائر والمؤسسات والشركات الوطنية المشاركة في الحدث لاستعراض أهم مشاريعها في مجال التحول الرقمي وكذلك ما تقدمه من حلول وتقنيات تعين على إتمام هذا التحول في أسرع الأطر الزمنية، حيث توقف سموه عند أجنحة مدينة دبي للإنترنت، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» و«دبي كوميرستي»، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. وشملت زيارة سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أجنحة عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، حيث استمع سموه لشرح حول أحدث التقنيات المستخدمة لتسريع تحول دبي إلى البيئة الرقمية بالكامل وتوظيف التطبيقات الذكية في توفير خدمات حكومية ذات مستوى رفيع من الجودة.

وفي نهاية الجولة تم التقاط صورة جماعية لسمو ولي عهد دبي مع القائمين على المعرض، تقديراً لجهودهم في تنظيم الدورة الأربعين لأسبوع جيتكس للتقنية رغم الظرف الاستثنائي العالمي الذي لم يحل دون انعقاد هذا الحدث الضخم على أرض دبي.