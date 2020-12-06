الواقع الافتراضي يعرض 20 خدمة لـ «إقامة دبي»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منصة إقامة دبي في الدورة الـ40 لمعرض جيتكس للتقنية 2020، الذي انطلقت فعالياته أمس وكان في مقدمة مستقبليه اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، وعدد من كبار الضباط.

وتوفر إقامة دبي منصة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة تتيح للراغبين بالاطلاع على المشاريع المشاركة في المعرض، حيث تعرض المنصة الافتراضية نحو 20 مشروعاً وخدمة يمكن للراغبين الاطلاع عليها ومشاهدتها من خلال المعرض.

وكشف اللواء محمد أحمد المري، في تصريحات على هامش المشاركة بالمعرض، أن الإدارة تقدم حالياً 166 خدمة ذكية ورقمية، بنسبة تحول 100% للخدمات الذكية، يستفيد منها جميع المتعاملين والشركاء للإدارة.

وأعلن أن الإدارة أصبحت جهة حكومية بلا مراجعين، حيث يستطيع المتعاملون الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال الكثير من الوسائل والتقنيات، دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الإدارة، مشيراً إلى أن 60% من المعاملات الخاصة بالإدارة أصبحت من دون أوراق.

ولفت إلى أن الإدارة تعتزم التحول بنسبة 100% إلى جهة حكومية من دون أوراق بحول عام 2023، وفقاً لخطة وجدول زمني يلبي رؤية حكومة دبي، مشيراً إلى أن من أهم المشاريع التي قررت الإدارة تنفيذها العام المقبل، الواقع المدمج وأتمته الإجراءات وجيل المنافذ القادم وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام البصمة الحيوية (بصمة الوجه) لدخول وخروج المسافرين.

وقال المري: إن «إقامة دبي تعمل على ضمان استمرارية تميزها وتفردها بين الجهات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، حيث دأبت على تقديم خدمات غير مسبوقة ووضع حلول رقمية مبتكرة، من شأنها تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة».