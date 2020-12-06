أبوظبي الرقمية و«الموارد البشرية» يعززان استمرارية الأعمال

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها الرامية إلى الاستفادة من عملية استخدام البيانات وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية وضمان استمرارية الأعمال، أعلنت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، عن إنجاز حالة «نموذج تحليلي لإدارة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي»، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية.

وتهدف حالة «نموذج تحليلي لإدارة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي»، إلى توفير رؤية أفضل للجهة المنظمة من خلال التعرف على آلية تطبيق السياسات المتعلقة بالغيابات غير المخطط لها مما يدعم استمرارية الأعمال بسلاسة ويعزز فرص التحسين والتطوير كما يضمن خطط توظيف أكثر كفاءة من أجل نمو الأعمال والأفراد.

وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «يسعدنا التعاون مع هيئة الموارد البشرية والذي يأتي في إطار جهودنا الهادفة إلى تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من الاعتماد على تحليلات البيانات والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة المجتمع وتعزيز الأعمال».

وقالت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي: إن إنجاز النموذج التحليلي لإدارة الموارد البشرية الحكومية يأتي في إطار جهودنا الساعية إلى تعزيز منظومة موارد بشرية متكاملة ذات كفاءة وفعالية وإنتاجية وتنافسية لإمارة أبوظبي.