مبادرات أبوظبي نموذج في التحول الرقمي

حسام عبدالنبي (دبي)

لاقت المبادرات الرقمية التي أطلقتها الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي، خلال فعاليات دورة العام الحالي من معرض جيتكس، اهتماماً غير عادي من قبل المشاركين، حيث تميزت تلك المبادرات بتوفير جميع الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة في أي وقت ومن أي مكان.

وتم الإعلان عن تلك المبادرات الجديدة عبر الجهات الحكومية المختلفة في أبوظبي والتي شاركت ضمن منصة حكومة أبوظبي في المعرض، حيث أكد المسؤولون في الجهات الحكومية المختلفة التزامهم بالتوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتطويع التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي لخدمة الجمهور.

وتحدث مقدم دكتور أحمد سليمان الظاهري، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لـ«الاتحاد» عن المشاركة في معرض جيتكس، فقال: إن شرطة أبوظبي تعرض عدداً من المبادرات والمشاريع التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح شرطة أبوظبي منظمة شرطية حديثة تعتمد على البيانات وعلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالأحداث الأمنية المتوقعة.

وأوضح أنه يتم خلال المعرض عرض برنامج يحدد أعداد البلاغات الواردة لغرف العمليات، ويحدد كم البلاغات التي تطلب مساعدات مرورية وكذا البلاغات التي تطلب مساعدات من نوع آخر، مشيراً إلى أن البرنامج يتنبأ أيضاً بعدد الزوار المتوقع لمراكز الخدمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحيث يتم تأهيل وتدبير الكادر البشري اللازم لخدمتهم من أجل أن تصبح شرطة أبوظبي قادرة على الاستفادة واستغلال مواردها البشرية بالشكل الأمثل.

توصيل الخدمات

وقال منصور ناصر السناني، مدير مشروع في هيئة أبوظبي الرقمية، إن دورة العام الحالي من المعرض تشهد عرض سيارة «تم» وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها حكومة أبوظبي، وتندرج تحت مبادرة «تم تهتم»، حيث توفر السيارة الخدمات الحكومية المتاحة على منصة «تم» الحكومية، لفئات معينة من المجتمع مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقاطنين خارج مراكز المدينة، مؤكداً أن الهدف من توفير تلك الخدمات عبر السيارة هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في توصيل الخدمات الحكومية لفئات المجتمع وتغطية المناطق الجغرافية، من أجل توفير الخدمة بسلاسة وملاءمة وسرعة.

33 خدمة

ومن جهته، أفاد محمد الحضرمي، إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة أبوظبي، بأن المشاركة في المعرض تستهدف طرح جميع الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها وأتمتها بالكامل والبالغ عددها 33 خدمة تم تضمينها ضمن منصة «تم» بنسبة 100%، مشيراً إلى أن تلك الخدمات موزعة على أنشطة الكهرباء والمياه وتم تطويرها من أجل تقديمها للجمهور بطريقة سلسة وسهلة، فضلاً عن استعراض مزايا الانضمام إلى منصة «سداد» الرقمية، وكذلك عرض نموذج أبوظبي للطاقة الذي يحاكي عملية التنبؤ المستقبلي باحتياجات الإمارة من الطاقة.

متابعة المستحقات

وبدورها، قالت وافيه الأحبابي، عضو فريق منصة «شراكة» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن المنصة التي يتم عرضها خلال المعرض تعد إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات الحكومية «غداً 21» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتم إطلاقها لغرض متابعة المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وأضافت أن المنصة تتبنى عدداً من المعايير الداخلية والخارجية، حيث تكون البداية تقديم طلب من خلال منصة «شراكة»، ومن ثم يتم استقبال الطلب داخلياً بوساطة فريق عمل يقوم بتحليل المعلومات واستيفاء الشروط، ثم دراسة الحالة ومعالجتها بالتواصل مع القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وصولاً إلى متابعة آليات الدفع في إطار من الشفافية والسرية التامة بين كافة الأطراف.

رحلة الأعمال

وقال جعفر الهاشمي، مدير مشروع في هيئة أبوظبي الرقمية، إن دورة العام الحالي من المعرض تشهد إطلاق مبادرة «رحلة تأسيس الأعمال» بعد إضافة العديد من الأدوات والمميزات الجديدة لها، ومنها «دليل الأعمال خطوة بخطوة» لمساعدة المتعامل على اختيار أنسب شكل قانوني وأنسب نوع ترخيص يخص استثماره.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أدوات جديدة للتسهيل على المتعاملين ومنها أدوات لمقارنة الرخص التجارية ومقارنة الأشكال القانونية، إلى جانب إطلاق العقود الإلكترونية، مبيناً أنه من خلال مبادرة العقود الإلكترونية أصبح بإمكان المتعامل الحصول على العقد من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب الطباعة، وكذلك التوقيع الرقمي على العقد بوساطة استخدام الهوية الرقمية، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن مبادرة «رحلة تأسيس الأعمال» توفر على المتعامل أكثر من زيارة لمقر الدائرة من أجل الحصول على الرخصة التجارية، فضلاً عن توفير أكثر من 3 أيام عمل، بحيث بات بإمكانه أن يحصل على الرخصة التجارية في نفس الوقت ومن أي مكان.

65 جهة حكومية تشارك في منصة البيانات المفتوحة

أكد عبدالله محمد المرزوقي، مدير إدارة البيانات المفتوحة بالإنابة، في هيئة أبوظبي الرقمية، أن المشاركة في دورة العام الحالي من المعرض تستهدف عرض منصة البيانات المفتوحة لإمارة أبوظبي والتي تم إطلاقها كمنصة موحدة للبيانات المفتوحة في الإمارة بمشاركة ما يزيد على 65 جهة حكومية، منوهاً بأن المنصة تفيد الأكاديميين والباحثين والمستثمرين في الاطلاع والاستفادة من هذه البيانات الحكومية التي تزيد على 2060 من البيانات المفتوحة.

وقال: إنه يتم كذلك استعراض عدد من المبادرات التي تمت بالتعاون مع عدة جهات حكومية في أبوظبي، لتعزيز أجندة أبوظبي من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات والحلول الحكومية، لافتاً إلى أنه من خلال منصة البيانات المفتوحة يتم استعراض مجموعة من نظريات إثبات المفهوم التي يتم تطويرها.