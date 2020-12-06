أحمد بن علي النائب الأول للرئيس في «اتصالات»: الإقبال على «5G» تجاوز الجيل الرابع

يوسف العربي (دبي)

قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: إن معدلات تنامي الإقبال على شبكة «5G» من الأفراد والشركات تفوق ما تم تسجيله لشبكة الجيل الرابع عند ظهورها، متوقعاً أن تشكل شبكة الجيل الخامس ركيزة الابتكار الرئيسة خلال العقد الحالي. وأوضح ابن علي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة اتصالات في جيتكس، أن شبكة الجيل الخامس فتحت مجالاً واسعاً لابتكارات جديدة كلياً في قطاعات النقل والصحة والتعليم والتجزئة، لافتاً إلى أن الدراسات الأولية تشير إلى إمكانية وجود مليون جهاز متصل بالشبكة في مساحة لا تتعدى كيلو متراً واحداً.

وأشار إلى أن معرض إكسبو 2020 يجسد ببنيته التكنولوجية غير المسبوقة مثالاً حياً لما سيكون عليه قطاع الاتصالات في المستقبل، من حيث تناغم شبكة الجيل الخامس بسرعاتها الهائلة مع التقنيات الناشئة، وفي صدارتها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.

مستقبل رقمي

وقال: إن «اتصالات» مستمرة في سعيها لتمكين المستقبل الرقمي في دولة الإمارات ليصل إلى مستويات متقدمة بالارتكاز على شبكة الجيل الخامس، مما يتيح لقطاع الأعمال والأفراد مراحل متطورة من الاتصال فيما بينهم وبالتكنولوجيا كذلك، وبما يتماشى مع أهداف الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مراكز الصدارة العالمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار ابن علي إلى مدى تقارب تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وأهمية هذه التقنيات في ربط الأفراد والأجهزة والأنظمة بعضها ببعض أكثر من أي وقتٍ مضى، وكيفية مساهمة «اتصالات» في قيادة رحلة التحول الرقمي عبر توفير أحدث الشبكات والتقنيات وتسخيرها لخدمة وإسعاد المجتمع.

مستقبل التنقل

وأفاد بأن طرح نماذج التنقل الجديدة المدعمة بتقنية الجيل الخامس في الرحلات التجارية الجوية الإقليمية منها أو المحلية، سيؤدي إلى تغيير ملامح التنقل في أنحاء العالم بالارتكاز على شبكة الجيل الخامس وما تتميز به من زمن استجابة منخفض للغاية، مثل سرعة الاتصال بين أجهزة الاستشعار للسيارات فيما بينها وفي الأشياء الأخرى من حولها. وأضاف: يبرز الآن نوع مختلف من الطائرات ملائم للنقل الجوي داخل المدن، ويتجسد من خلال مجموعة تصاميم جديدة تجمع ما بين أنظمة الإقلاع والهبوط العامودي وأنظمة الدفع النفاث المتوزعة، إضافةً إلى تطوير وسائل الطاقة البديلة، وتوفير نوعية متقدمة ومتطورة من الاتصال الرقمي.

جناح اتصالات في جيتكس يعرض التاكسي الطائر (تصوير إحسان ناجي)

التاكسي الطائر

ومن أحد أبرز التقنيات التي يعرضها جناح «اتصالات» هو التاكسي الطائر هيونداي SA-1 الكهربائي بالكامل والمخصّص للاستخدام داخل المدن وفي المناطق النائية، يستغرق شحنه فقط 5 إلى 7 دقائق، ويمكن أن تصل سرعته لغاية 290 كم بالساعة، وأن يحلق لمسافة 100 كم وبارتفاع من 1000 إلى 2000 قدم.

ويضم القسم أيضاً طائرة «AirCar» ذاتية القيادة ذات التصميم الخفيف، والتي بإمكانها الطيران لمسافة 72 كم في كل عملية شحن، حيث يمكن شحنها بنسبة 80% خلال 15 دقيقة فقط وهو ما يكفي لأن تحلق من أحد أطراف المدينة إلى طرفها الآخر.



الرعاية الصحية

ومن ضمن التقنيات التي يعرضها جناح «اتصالات»، ذراع «هيرو» Hero من شركة Open Bionic وهي أول ذراع إلكترونية تعويضية في العالم معتمدة طبياً بطباعة ثلاثية الأبعاد توفر قبضات متعددة مثل المسك، والقرص، والتحية بالكف، والتحية بالقبضة، ورفع الإبهام. وتتميز هذه الذراع بأنها مزودة بأجهزة استشعار لحركة العضلات وأجهزة تنبيهات صوتية لتوفير الإشعارات الحسية، ومفاصل مسامية تسمح بمرور الهواء.

كما تعد نظارات NuEyes E+2 لضعاف البصر من أحد أبرز حلول الرعاية الصحية الذكية التي تعرضها «اتصالات» وهي نظارة تعويضية مزودة بتقنية NuCall تتيح الاتصال الصوتي والمرئي للمرضى مع أطبائهم.

ارتفاع الطلب

وأضاف ابن علي أن عالم الروبوتات يواصل تطوره وانتشاره المتزايد في ظل توجه المزيد من القطاعات الاقتصادية نحو الاعتماد على الروبوتات بشكلٍ أكبر.

ويعرض جناح «اتصالات» في جيتكس هذا العام مدى تطور عالم الروبوتات وتفاعله مع تقنية شبكة الجيل الخامس، حيث هنالك 2.7 مليون روبوت صناعي يعمل في المصانع حول العالم وبزيادة قدرها 12%.

قطاع التجزئة الذكية

وأكد ابن علي أن «اتصالات» مساهم رئيس في دمج حلول الاتصالات والأنظمة بكافة خدمات التجزئة المستقبلية من خلال شبكة الجيل الخامس 5G، وحلول الدعم المخصّصة لقطاع التجزئة، وأحدث حلول الدفعات اللاتلامسية لمواكبة التطورات العالمية مثل تقنية الدفع عبر بصمة الوجه، وتطوير التطبيقات، وطرح أساليب الدفع الجديدة ومتطورة.