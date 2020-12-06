فهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«الاتحاد»: «دو» تستحدث منصة رقمية في مواجهة «كورونا»

يوسف العربي (دبي)

قامت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بمضاعفة فريقها الميداني المسؤول عن المواقع لضمان أوقات استجابة أسرع في حالة حدوث أي مشكلات، بحسب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، والذي أشار إلى استحداث منصة رقمية للتواصل مع جميع الموردين والشركاء، بما يضمن أعلى مستويات الجهوزية في جميع الأوقات.

وقال الحساوي، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش المشاركة في معرض جيتكس للتقنية الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن الجائحة استحدثت تحديات كبيرة على جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم، بما في ذلك قطاع الاتصالات، ولكن على الرغم من تحدياتها، وفرت هذه الفترة فرصة لإثبات كفاءة شركة دو وقدرتها على توفير خدمات وحلول اتصال عالية الجودة في جميع الأوقات والظروف.

وأضاف: «دفعتنا الجائحة لإعادة التفكير في ما نقوم به ونقدمه من خدمات وحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ساهمت هذه الأزمة في زيادة الوعي بأهمية خدمات الاتصال بالنسبة للحكومات والأعمال والسكان على حد سواء».

وأشار الحساوي إلى أن معدلات استخدام الإنترنت في أوقات الأزمات شهدت زيادة في الطلب من جانب المستخدمين الذين يعتمدون على خدمات الاتصال في حياتهم الشخصية والعملية، ولحسن الحظ تمكنت شبكة «دو» من استيعاب الزيادة في استخدام «الإنترنت»؛ بفضل الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لضمان استقرار الشبكة وقدرتها على مواكبة المتطلبات، بما في ذلك مضاعفة القوى العاملة في الفرق الميدانية المسؤولة عن المواقع لضمان أوقات استجابة أسرع في حالة حدوث أي مشكلات، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية للتواصل مع جميع موردينا وشركائنا، بما يضمن تمتعنا بأعلى مستويات الجهوزية في جميع الأوقات.

قطاع قوي

وأكد أن قطاع الاتصالات في دولة الإمارات أثبت أنه يتمتع بمستوى عالٍ من التطور والمرونة والقدرة على مواكبة التطورات، ويعود ذلك في الحقيقة إلى البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها والتي يجري تحسينها باستمرار، حيث يتمتع قطاع الاتصالات في دولة الإمارات ببنية تحتية قوية تخوله استيعاب الضغط على خدمات الاتصال و«الإنترنت»، مشدداً على أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصال في الدولة على مدار السنوات الماضية والتي ساهمت في تبوؤ دولة الإمارات مراكز متقدمة عبر مؤشرات التنافسية العالمية.

التقنيات الناشئة

وحول رؤيته لتوظيف التقنيات الحديثة وفي مقدمتها «البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء»، قال الحساوي، إن التقنيات الناشئة تتخذ مرتبة متقدمة في مجال اهتمام الشركات التكنولوجية والحكومات حول العالم لما تتمتع به من إمكانات وقدرات كبيرة على تحسين الأداء وجودة العمليات والخدمات. وأوضح أن تقنية «بلوك تشين» تعتبر ثورة جديدة في رحلة التحول الرقمي والتكنولوجي التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أنه من خلال مزاياها العديدة التي تم تصمميها لتوفير مستويات أعلى من الشفافية والحماية والأمان لبيانات التعاملات، تتمتع «بلوك تشين» بإمكانات وفرص هائلة يمكن استغلالها لتحسين نماذج أعمال الجهات الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات.

مركزان للبيانات في دبي وأبوظبي

تعتزم شركة «دو» افتتاح مركزين جديدين للبيانات في كل من إمارتي أبوظبي ودبي خلال الربع الأول من عام 2021، في إطار جهودها الرامية لدعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، والتي تسعى إلى تعهيد متطلبات وخدمات مراكز البيانات الخاصة بها لمزودي خدمات مُدارة.

وجاء الإعلان عن المركزين الجديدين خلال فعاليات أسبوع «جيتكس للتقنية 2020» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر.

وسيتم إنشاء المركزين المزودين بأحدث التقنيات في كل من واحة دبي للسيليكون ومنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد»، وسيساهمان -عند بدء عملياتهما التشغيلية- بتوفير تقنيات اتصال فائقة الأداء وقدرات حوسبة متقدمة، وتحقيق المزيد من القيمة من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار تنافسية.

وحرصت «دو»، خلال عملية تطوير وإنشاء مركزي البيانات الجديدين، على ضمان تمتعهما بمستوى عالٍ من المرونة، والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة لمجتمع المؤسسات الوطنية بأكمله، كما سيكونان محايدين في نقل البيانات، وسيوفران عملية نقل البيانات بين المواقع خلال أقل من 5 مللي ثانية، فضلاً عن توفير قدرات الاتصال الأكثر تقدماً والمتاحة عبر شبكات النقل الضوئي (OTN).