«سدايا» تعرض جهود السعودية في الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في النسخة الأربعين من معرض جيتكس، في مسعى لإبراز جهود ومنجزات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعد المشاركة الأولى لـ«سدايا» كجهة عارضة في الحدث الدولي، حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية. وتستعرض «سدايا» الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظومة «توكلنا» ومنصة «بروق»، بالإضافة إلى فعالية أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.