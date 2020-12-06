خفض فواتير شركات تبريد المناطق في دبي

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وعطفاً على القرار الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه من 6.5 فلس لكل كيلووات ساعة إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل جالون مياه، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، وجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جميع شركات تبريد المناطق بتطبيق هذا التخفيض في فواتير متعامليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ويعكس القرار الجديد حرص المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تعزيز القدرة التنافسية، والاستدامة الاقتصادية لإمارة دبي تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ولتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية بحلول العام 2050.

إلى ذلك، قال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «قرار تخفيض فواتير متعاملي شركات تبريد المناطق يوفر حياة كريمة لسكان دبي، ويساهم في تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، ضمن مساعيه الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه».

وأضاف: «يساهم تبريد المناطق في دعم أهداف استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي حققت نجاحاً كبيراً خلال العام 2019، حيث تم تخفيض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات، ما يعادل 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، حيث تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول العام 2021».