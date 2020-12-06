خبراء: الإمارات تقود جهود تعافي قطاع الضيافة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسؤولون وخبراء في مجال السياحة والضيافة أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط التي تقود جهود تسريع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إجراءات سريعة وتدابير احترازية اتخذتها لاستئناف فتح الاقتصاد واستعادة الثقة بالقطاع الفندقي. وأكدوا، خلال مشاركتهم في مؤتمر الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، أنه على الرغم من أن الأوضاع العالمية لا تزال غير واضحة فيما يتعلق برفع قيود السفر، فإن هناك مؤشرات إيجابية تدل على تسارع وتيرة التعافي في القطاع الفندقي في دولة الإمارات.

إلى ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن مؤشرات الربع الأول من العام المقبل تبدو إيجابية، مع زيادة عمليات البحث للسفر إلى الوجهة من مختلف الأسواق، لكن تبقى قرارات السفر في هذه المرحلة خاضعة لعوامل، أبرزها تقبل السياح للتعايش مع قواعد التعقيم، وكذلك القدرة المالية للأفراد.

وأشار إلى الارتفاع المتواصل في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي منذ استئناف استقبال الزوار في السابع من يوليو الماضي، حيث وصل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 341 ألف زائر، مقارنة مع 242 ألف زائر في سبتمبر الماضي، بنمو نسبته 41%، ليصل مجموعهم خلال الفترة من 7 يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضيين إلى 757.1 ألف زائر.

وأوضح أن سياحة دبي تعمل مع الفنادق للحفاظ على تنافسية الأسعار ليلائم المنتج السياحي مختلف الميزانيات، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة كبيرة بين العديد من الوجهات، ما يتطلب الحفاظ على جاذبية دبي السياحية من حيث تكلفة المنتج السياحي.

وقال: إن الحملات الترويجية سجلت نحو مليار مشاهدة أو انطباع على مختلف المنصات، لافتاً إلى أن الإمارة وفرت جميع المتطلبات، لتصبح من أوائل المدن التي تحصل على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي.

وذكر أنه على غرار السوق البريطانية، يتم العمل حالياً على تسهيلات السفر لوجهات ثانية، بحيث لا يكون هناك حجر صحي أو أي إجراءات أخرى.

وأضاف كاظم أنه بعد أن أضافت المملكة المتحدة الإمارات إلى قائمة الدول التي يتمتع المسافرون القادمون منها بإعفاء من شرط الحجر الصحي الإلزامي، زادت عمليات البحث عن دبي بمعدلات كبيرة بغرض الزيارة. من جانبه، قال سكوت ليفرموري، مدير «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً مرناً في إدارة التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، عبر اتخاذ إجراءات ذات أثر سريع لترسيخ جاذبيتها للسياح وللمستثمرين. وأشار إلى أن القطاع بدأ يستعد للمرحلة الثانية من التعافي خلال الربع الأول من العام المقبل، الذي سيشهد وصول لقاحات كوفيد-19، مرجحاً أن تبدأ المرحلة الأخيرة من التعافي في النصف الثاني من 2021. وقالت منى فرج، مديرة الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، إن تنظيم المؤتمر في دبي خلال هذا الوقت بمشاركة خبراء في قطاع الضيافة، يعكس أهمية وضع رؤية مشتركة لمرحلة التعافي.

وأضافت أنها قدمت حلولاً استثنائيةً لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، مشيرة إلى دولة الإمارات ستكون في صدارة الوجهات المستهدفة للسفر بمجرد رفع قيود السفر.