19 مليار درهم استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الاستثمارات التي ضختها بنوك أبوظبي في سندات الدين 19 مليار درهم خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري، ما أسهم في زيادة رصيدها التراكمي في هذه الإدارة الاستثمارية إلى 201.5 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع الرصيد الإجمالي لاستثمارات بنوك أبوظبي في السندات إلى 187.7 مليار درهم في يناير الماضي.

وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي رصيد بنوك أبوظبي في السندات نحو 193.4 مليار درهم، ثم قفز إلى 199.7 مليار درهم في شهر يوليو، وواصل الارتفاع إلى 201.8 مليار درهم في أغسطس، قبل أن يستقر عند 201.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي.