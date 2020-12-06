«دبي كوميرسيتي» في شراكة مع «ماجنتو» و«ريد بوكس»

دبي (الاتحاد) - أعلنت «دبي كوميرسيتي»، عن تدشين باقة خدمات «التجارة الإلكترونية للأعمال» لمتعاملي المنطقة الحرة الجديدة، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع «ماجنتو»، التابعة لشركة أدوبي، وشركة «ريد بوكس ديجيتال»، شركة الاستشارات الرقمية العالمية والشريك البلاتيني لتنفيذ عمليات شركة «ماجنتو».

وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة «دبي كوميرسيتي» ضمن فعاليات الدورة الأربعين لأسبوع «جيتكس للتكنولوجيا»، والذي تسلط المنطقة الحرة فيه الضوء على الفرص المتنامية أمام شركات التجارة الإلكترونية، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا التي توفرها المنطقة الحرة الجديدة في دعم نمو القطاع على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وتسهم باقة الخدمات الجديدة من خلال هذه الشراكات، في توفير الخدمات والحلول المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وفق احتياجات متعاملي «دبي كوميرسيتي»، إلى جانب التركيز على تعزيز تجربتهم الرقمية والتطور المرتبط بعلاماتهم التجارية، وتعد «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة متخصصة توفر خدمات «التجارة الإلكترونية للأعمال» متكاملة لمتعامليها لنمو أعمالهم وتمكينهم من تعزيز ودخول سوق التجارة الإلكترونية بسلاسة مطلقة عبر تقديم خدمات رقمية تسهل من عملياتهم التشغيلية والتجارية.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عضو مجلس إدارة في «دبي كوميرسيتي»: «ستلعب »دبي كوميرسيتي« دوراً هاماً في رسم ملامح مستقبل قطاع التجارية الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو بنحو 20% لتصل قيمته إلى 26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بما يتجاوز معدل النمو العالمي المتوقع عند 13%، في حين من المتوقع أن يشكل القطاع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022 نسبة 43% من حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وآسيا».



