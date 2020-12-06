«لينوفو» تطلق حلول الجيل التالي لمراكز البيانات

دبي (الاتحاد)

تعرض «مجموعة مراكز البيانات من لينوفو» أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، وتشمل الحلول المعروضة تقنيات حوسبة الأداء العالي، والذكاء الاصطناعي HPC/AI على منصة Lenovo، وحلول شبكات الجيل الخامس، وأنظمة الحواف الحوسبية (5G/Edge) لتعزيز الأمان والأداء، وThinkAgile MX بالشراكة مع «مايكروسوفت أزور» لتمكين المؤسسات من الحصول على المتطلبات الأساسية للتحول الرقمي، وتحقيق التناغم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم «مجموعة مراكز البيانات من لينوفو» (DCG) حلولاً تساعد المؤسسات على الانطلاق في رحلات التحول الرقمي، وتسريع وتيرتها باستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن السلامة في أثناء انتشار الوباء، إضافة إلى حلول شبكات الجيل الخامس/ وأنظمة الحواف الحوسبية (5G/Edge) التي تساعد على الاستفادة من البيانات من خلال أعمال التحليل، بما يضمن في نهاية المطاف توفير مستوى أعلى من الأمان والقدرة على الإدارة السلسة.

وقال الدكتور كريس كوبر، الرئيس والمدير العام مجموعة لمراكز البيانات من لينوفو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل جيتكس منذ انطلاقته وحتى الآن فرصة كبيرة لكبار اللاعبين في صناعة التكنولوجيا على مستوى المنطقة، لعرض أحدث حلولهم، واستكشاف اتجاهات الصناعة الجديدة بشكل أكبر، ويسعدنا في المجموعة المشاركة مرة أخرى في »جيتكس 2020«، حيث نتطلع إلى تقديم مجموعة حلولنا الكاملة لعملائنا، بما في ذلك الحلول المحسّنة المصممة لدعم نموهم ومساندة طموحاتهم من أجل تحقيق التحول الرقمي».

وأضاف: حرصاً منها على دعم صانعي القرار في رحلات التحول الرقمي، تأتي حلول Lenovo المعروضة هذا العام بهدف معالجة وحلّ العديد من تحديات الأعمال الشائعة على وجه التحديد، وتغطي هذه الحلول الاتجاهات الرئيسية السائدة التي تركز عليها الشركات إلى حد كبير، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.



