"جيتكس" ينطلق في دبي بمشاركة أكثر من 1200 شركة عارضة و 350 متحدثاً

انطلقت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي النسخة الأربعون من فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" الحدث التقني الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.. أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يقام فعلياً في عام 2020 وأكبر منصة شاملة على مستوى العالم لاستعراض التقنيات الرائدة.

يشارك في جيتكس هذا العام أكثر من ألف و200 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة و أكثر من 350 متحدثا من الخبراء الذين سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة تتمحور حول أهم المواضيع لعام 2020 والمستقبل من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.