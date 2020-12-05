«موانئ أبوظبي» تنجز المرحلة الثانية من تطوير ميناء دلما

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء دلما.

وتقود موانئ أبوظبي جهود تطوير هذا الميناء الرئيس متعدد الأغراض في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تطوير بنى تحتية بحرية رئيسة أخرى في إمارة أبوظبي.

شملت المرحلة الثانية من أعمال تطوير الميناء بناء جدار رصيف بطول 315 متراً، وعدد من المرافق الحديثة لتوفير خدمات متميزة تعود بالفائدة على جزيرة دلما والمجتمع البحري في منطقة الظفرة. ويسهم مشروع التوسعة الذي يؤمن المراسي لنحو 60 قارباً، في تسهيل انتقال قوارب الصيادين من ميناء دلما القديم إلى الميناء المطوّر. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي: «يسهم مشروع تطوير ميناء دلما وغيره من مشاريع تطوير المرافق البحرية الحيوية، في حفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جزيرة دلما ومنطقة الظفرة بشكل عام».

من جانبه، أكد سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - موانئ أبوظبي، أن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الميناء يقدم دعماً كبيراً للمجتمع البحري في الظفرة عبر توفير موقع جديد يضم مرافق حديثة تمكّنهم من تنمية أعمالهم وضمان ازدهارها.

ويعد ميناء دلما الجديد أحد أكبر الموانئ متعددة الأغراض في منطقة الظفرة وتم افتتاحه في يونيو عام 2017 كبديل عصري ومتطور للميناء القديم، حيث ضم رصيفاً بطول 103 أمتار مخصصاً لمحطة العبّارات.