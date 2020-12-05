محمد بن راشد: الإمارات أسرع دولة في التعافي عالمياً

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس أن أسبوع جيتكس للتقنية سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً. وأضاف سموه في تغريدة على تويتر: مؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم، سنختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى. وقال سموه «2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله».

وأضاف سموه أن: معرض جيتكس ينطلق غداً في دورته الـ40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية، وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بُعد.