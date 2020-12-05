«الصحة» تعرض حزمة خدماتها الذكية

دبي (الاتحاد)

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، حزمة مبتكرة من أحدث الخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة لترسيخ الجانب الوقائي ودمج التطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، وتقديم خدمات رعاية صحية عن بُعد وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حرص الوزارة على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يمثل منصة تقنية متقدمة تتيح عرض أحدث الخدمات الصحية الذكية للوزارة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لإسعاد المتعاملين وتحقيق معايير وممكنات الحكومة الذكية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021 ومئويتها 2071 لتكون من أفضل دول العالم.