جمارك دبي تركز على الأنظمة والمنصات الذكية

دبي (الاتحاد)

تشارك جمارك دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي يعقد في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر2020 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تركز جمارك دبي خلال الدورة الـ 40 للمعرض على ابتكاراتها المتطورة وخدماتها الذكية، التي تعتمد على تقنيات «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش، والمشروعات المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين والشركاء، كما توفر جمارك دبي منصة افتراضية عبر الرابط Gitex20.dubaicustoms.ae تتيح التجول الافتراضي والاطلاع على المشاريع المشاركة.

وتنطلق مشاريع جمارك دبي في المعرض تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام»، ومنها غرف التحكم الذكية، المنسق، برنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي، طاولة التفتيش الذكية، جهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد، الإفصاح المبكر (iDeclare)، ومنصة التجارة الإلكترونية.