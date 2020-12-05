«دو»: تقنيات جديدة لتعزيز نمو الأعمال في الواقع الرقمي

دبي (الاتحاد)

تعرض دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في الدورة الـ 40 من أسبوع جيتكس للتقنية 2020، التي تنطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار «شريككم الموثوق للنجاح المستدام في الواقع الرقمي الجديد»، حيث تسلط الشركة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الابتكارات والحلول التقنية للارتقاء بجودة حياة الناس ودعم مجتمعات الأعمال.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تتمثل مهمتنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استكشاف وتسخير أحدث التقنيات والحلول، التي من شأنها دفع حدود الابتكار وضمان مستقبل أكثر استدامة رقمياً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات العاملة فيها، وتشكل مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 فرصة مثالية لنا لمواكبة أحدث المستجدات والاتجاهات على الساحة الرقمية».

