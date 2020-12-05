«البلديات والنقل»: منصات ذكية لخدمة المجتمع

أبوظبي (وام)

تشارك دائرة البلديات والنقل ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس للتقنية» في دورته لعام 2020 والذي ينطلق اليوم في دبي.

وتستهدف الدائرة من المشاركة في المعرض عرض أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة والمنصات الذكية التي أطلقتها لخدمة المجتمع، ودعم متطلبات التنمية الشاملة في أبوظبي، وبالشكل الذي يعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ومن المنصات والخدمات والمبادرات التي سيتم عرضها نظام سمارت مكاني، والنظام الإلكتروني البلدي للتصنيف، والمنصة الذكية لتوثيق العقود الإيجارية، وأتمتة العمليات بوساطة الروبوت، ومساحة عمل رقمية - العمل من المنزل، والنظام الذكي للكشف عن المشوهات، وتطوير شبكة الطرق الملاحية ونظام المرجع الطولي، ومنصة إدارة الأساطيل المتكاملة/‏‏سلامة/‏‏ لمراقبة النقل المدرسي، والتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

كما تحرص الدائرة من خلال مشاركتها على تعزيز التعاون والتكامل الحكومي من خلال الإعلان عن مبادراتها ومشروعاتها الرائدة والمميزة في هذا المجال.

وأكدت الدائرة أن منهجيتها في الاعتماد على التقنيات المبتكرة الحديثة تجسد رؤيتها الهادفة إلى ضمان أرقى مستويات الحياة لجميع السكان، وتوفير منصات رقمية خدمية تلبي جميع احتياجات الشركاء والمتعاملين، وبالوقت ذاته ترسيخ قيم التنمية المستدامة من خلال إيجاد جيل قيادي يتمتع بمهارات ومعارف رقمية تمكنه من استشراف المستقبل وصناعته والتأثير فيه، مع الحرص على مواصلة تطوير القدرات الرقمية الهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات التميز والجودة في جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة إلى المجتمع والشركاء الاستراتيجيين.