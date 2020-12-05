بايدن يريد تقديم مساعدات عاجلة للأميركيين

واشنطن (أ ف ب)

بعدما توقّع أن يكون فصل الشتاء «قاتماً»، دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الأول إلى تقديم مساعدة للأميركيّين «منذ الآن»، في ظلّ الأرقام «السيئة» التي سجّلها سوق العمل في نوفمبر بسبب عودة ظهور كوفيد - 19.

وحذّر الرئيس المنتخب الذي كان يتحدّث من مسقط رأسه ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، من أنّه «إذا لم نتحرّك الآن فسيكون المستقبل مظلماً جداً»، في وقتٍ لم يتمكّن الاقتصاد الأميركي من إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقلّ بمرّتين من عدد الوظائف في أكتوبر. وبات الوقت ينفد، خصوصاً أنّ الكثير من المساعدات المقدّمة للعاطلين عن العمل والعائلات تنتهي في 26 ديسمبر.

وحضّ بايدن الكونجرس والرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب على إبرام اتفاق «لمصلحة الشعب الأميركي». وقال إنّ ما شجّعه هو «الجهود الأخيرة» التي يبذلها الحزبان اللذان يعملان على حزمة مساعدات تُقدّر بنحو 900 مليار دولار. واقترح أن يدرج الطرفان شيكاً بقيمة 1200 دولار للأميركيّين، كما كانت عليه الحال في الربيع.

وقبيل ذلك، تحدثت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي عن وجود «زخم»، مشيرة إلى احتمال حصول تصويت بحلول عيد الميلاد. وكانت بيلوسي تحدثت قبل يوم مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يبدو أنه على الخط نفسه. وهذا يعني أن الاقتراح يصبح رسمياً مطلع الأسبوع المقبل.

معدل البطالة

في نوفمبر، انخفض معدل البطالة إلى 6.7 %. ومن المؤكد أنّ سوق العمل استمرّ في الانتعاش بعد الهبوط الذي شهده في الربيع، ولكن هذه المعطيات نسبية بما أنها لا تشمل الأشخاص الذين غادروا سوق العمل أو لا يبحثون فعلياً عن عمل.

نساء يتركن العمل

وعلى سبيل المثال، لم تعد نسبة بطالة النساء تبلغ 6.1 % فقط، إذ إن الكثير من النساء خرجن من الإحصائيات بعد تركهنّ العمل بسبب اضطرارهنّ إلى رعاية أطفالهنّ الذين ما زالت مدارسهم مغلقة.

وقالت وزارة العمل «في نوفمبر، سجلت زيادة واضحة في الوظائف في (مجالات) النقل والتخزين والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية».

وهذا التقرير الذي يُعتبر الأوّل منذ انتخاب بايدن، لا يعكس بدقّة حالة سوق العمل لشهر نوفمبر، لأن البيانات التي جمعت تتوقف عند منتصف الشهر. وبالتالي، لم تؤخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذت في وقت لاحق من الشهر لوقف الموجة الجديدة من كوفيد - 19 أو أسبوع عيد الشكر الذي أدى إلى خفض عدد المطالبين بتعويضات بطالة.

وانعكست عطلة عيد الشكر على ما يبدو بشكل إيجابي أيضاً على التوظيف المؤقت في قطاع النقل لتسليم الطرود الناتجة عن المبيعات الضخمة على الإنترنت خلال الجمعة السوداء واثنين الإنترنت.

الأثر الاقتصادي

لعل الأهم من ذلك هو أن الاقتصاد لم يدمّر وظائف، خلافا لما كان يخشاه بعض الاقتصاديين. لكن من المرجح أن يزداد واقع التوظيف سوءاً في الأشهر المقبلة.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الأسبوع الماضي، من أن وصول اللقاحات الوشيك هو خبر سار، لكن لا أحد يعرف ما هو الأثر الاقتصادي للتلقيح على الأمد القصير.

لذلك تمارس الإدارة المقبلة ضغوطاً من أجل التصويت في الأيام المقبلة لمساعدة الأميركيين الأكثر ضعفاً والشركات الصغيرة.

صرح دونالد ترامب يوم الخميس «أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أنه «سيدعمه».

ويفترض أن يتم التصويت عليه قبل 11 ديسمبر لتجنب توقف المالية العامة، أي الوصول إلى إغلاق المؤسسات.