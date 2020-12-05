شركة طيران جديدة بجنوب أفريقيا

جوهانسبرج (د ب أ)

تستعد شركة جديدة في جنوب أفريقيا لاقتحام مجال صناعة الطيران والبدء في تسيير رحلات الأسبوع المقبل، رغم تداعيات جائحة «كورونا» التي دفعت شركات الطيران في أنحاء العالم إلى شفا الإفلاس في مواجهة أسوأ أزمة يواجهها القطاع في تاريخه.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ستقوم شركة «ليفت» التي تملكها «جلوبال ايروايز» للطيران، ومقرها مدينة جوهانسبرج، بتشغيل ثلاث طائرات طراز «ايرباص ايه 320»، وتأمل في استغلال التعافي في الطلب المحلي بعد حظر استمر حوالي خمسة أشهر على السفر بين أقاليم البلاد في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.



