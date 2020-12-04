%20 نمو مبيعات القرية العالمية في عطلة اليوم الوطني

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت مبيعات الأجنحة والمحال المشاركة في القرية العالمية بدبي خلال عطلة اليوم الوطني، بنسبة 20%، مستفيدة من تدفق الزوار والضيوف من العائلات، وفقاً لمنظمي أجنحة مشاركة في الموسم الخامس والعشرين للقرية.

وأرجع هؤلاء الإقبال المتزايد من قبل الزوار على القرية العالمية، رغم استمرار جائحة كوفيد-19، إلى نجاح القرية في تهيئة البيئة الآمنة للزوار والتطبيق الصارم للتدابير والإجراءات الاحترازية، التي عززت من ثقة الزوار منذ افتتاح القرية في 25 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تفضيل الزوار الوجهات المفتوحة للخروج بهدف الترفيه والتسوق عن الأماكن المغلقة، وكذلك الخيارات المتنوعة من المنتجات المعروضة في مختلفة الأجنحة بأسعار تنافسية.

وقال المهندس، إبراهيم جابر رئيس مجلس إدارة شركة «ثري بي يونايتد» المنظمة للجناح المصري في القرية العالمية، إن الإقبال اللافت للزوار إلى القرية العالمية خلال عطلة اليوم الوطني، أحدث رواجاً تجارياً ملحوظاً في مبيعات الأجنحة والمحال المشاركة، مما يعكس الأهمية التي تتمتع بها القرية كوجهة جاذبة للتسويق والترفيه والثقافة، مشيراً إلى أنه رغم استمرار جائحة كوفيد-19، إلا أن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها إدارة القرية فيما يتعلق بالسلامة الصحية، أسهمت في تعزيز الثقة لدى زوار القرية من جهة والمشاركين فيها من جهة أخرى.

وجهة للتسوق

وأضاف جابر أن الالتزام بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات يعد من أولويات إدارة القرية التي تتابع بشكل دقيق الحركة داخل وخارج الأجنحة لضمان التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن القرية تشكل حالياً وجهة رئيسية للتسوق في الأجواء المفتوحة والاستفادة من الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات المعروضة في الأجنحة المختلفة، ما يعكس دور القرية الحيوي في دعم عودة الأعمال والأنشطة الترفيهية والتجارية إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن الجناح المصري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار منذ بداية القرية وخاصة خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي زادت من مستويات الإقبال على القرية وعززت من نمو المبيعات، خاصة بعد أن قامت القرية بتمديد الأيام المخصصة لاستقبال الضيوف من العائلات والسيدات لتشمل الخميس والجمعة.

من جهتها قالت هنادي سحار، منظمة الجناح المغربي، إنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على جميع القطاعات، إلا أن الجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الجائحة والإدارة الاحترافية للأزمة، أسهمت في إعادة الحركة الاقتصادية والتجارية تدريجياً وعززت من فرص تسريع التعافي من آثار الجائحة، مشيرة إلى أن افتتاح الموسم 25 للقرية العالمية في موعده وفقاً لإجراءات وتدابير احترازية استثنائية، عزز بدوره الثقة لدى العارضين والمشاركين في القدرة على التعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

زيادة تدريجية

وأشارت سحار إلى أن القرية تشهد منذ بداية الافتتاح زيادة تدريجية في أعداد الزوار وفقاً للطاقة الاستيعابية المحددة، لافتة إلى أن الإقبال الكبير خلال عطلة اليوم الوطني أسهم في نمو المبيعات داخل الجناح بنسبة تزيد عن 20% عن الأيام العادية، الأمر الذي يشير إلى التحسن التدريجي في المبيعات، خاصة مع تفضيل العائلات الذهاب لأماكن التسوق والترفيه المفتوحة عن المراكز المغلقة، لافتة إلى أن ذلك إلى جانب التنوع الكبير في المنتجات المعروضة داخل الأجنحة بالإضافة إلى الأسعار المعقولة في القرية، تشكل عناصر مهمة لتحفيز المبيعات.

ونوهت سحار، بالدعم الكبير الذي تبديه إدارة القرية العالمية هذا الموسم للمستثمرين ومنظمي الأجنحة، ومساندتهم لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19، لافتة إلى أنه على الرغم من هذه الأزمة، إلا أنها قامت بإجراءات تحسينات على الجناح المغربي الذي استقطب العديد من المشاركين الجدد هذا الموسم، ما يعكس ثقة المشاركين في الجناح وقدرة القرية على تجاوز تحديات الأزمة.

600 محطة لتعقيم اليدين

تطبق القرية العالمية عدداً من المعايير والإجراءات الاحترازية، وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة لضمان راحة الضيوف وسلامتهم، مع الحرص على متابعة الالتزام الصارمة بهذه الإجراءات التي تشمل ارتداء الكمامات طوال الوقت، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين بشكل مستمر من خلال أكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين المنتشرة في الوجهة.

ونظراً لاتساع مساحاتها المفتوحة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة، تجرى مراقبة القدرة الاستيعابية في القرية عن كثب بهدف الالتزام بالمستويات الموصى بها من قبل الجهات المختصة، وفي حال الوصول إلى القدرة الاستيعابية المسموح بها، يتم إرسال التنبيهات والإشعارات الفورية عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوجهة وموقعها الإلكتروني لإخطار الضيوف.