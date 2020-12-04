عجمان: 10 جهات تشارك في «جيتكس»

عجمان (وام)

تشارك 10 جهات حكومية في «جيتكس 2020» تحت مظلة حكومة عجمان، مستعرضة أبرز مبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، والرؤية التي وضعتها في عام الاستعداد للخمسين، تحضيراً لأكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية.

‎وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «نتطلع إلى تعريف الزوار والمشاركين بتجربة حكومة عجمان في مجال التحول الرقمي عبر منصة موحدة تستعرض فيها 20 مبادرة نوعية، كما نهدف إلى تقديم نموذج استثنائي في استعراض أحدث خدماتنا الحكومية ومبادراتنا الاستثنائية التي تركز على خدمة الجمهور وتعتمد على تكامل عمل الجهات الحكومية»، مؤكدة أن معرض جيتكس هو منصة مهمة لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من رؤية المؤسسات التي تقود التكنولوجيا على مستوى العالم«.

‎وعن مشاركة دائرة عجمان الرقمية قالت: «سنعلن عن إطلاق حزمة من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما سنقوم بعرض أبرز المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز رحلة المتعاملين، وتضع استراتيجيات مرنة تواكب مختلف الظروف، وتوائم كافة المتطلبات والتطورات العالمية».

‎وفي سياق متصل أكد رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة عجمان أن نجاح مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس سنوياً يعود إلى المستوى الريادي في عرض الخدمات، وقوة التنظيم، ووجود فرق عمل على درجة عالية من الكفاءة، مشيرين إلى أن المشاريع والمبادرات هذا العام متميزة، تعكس رؤية إمارة عجمان وتعزز مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.

‎في هذا الصدد صرح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك أن الدائرة تشارك في معرض جيتكس 2020 حرصاً على تلبية وتوفير متطلبات التحول الرقمي التي تتماشى مع استراتيجية حكومة عجمان 2017-2022، كما تعتزم إطلاق عدد من الخدمات البحرية الرقمية التي تحقق تطلعات المتعاملين بتوفير خدمات رقمية متميزة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية».

وعن مشاركة القيادة العامة لشرطة عجمان قال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن إمارة عجمان رسخت نجاحاتها المتوالية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والوسائل الذكية وعززت هذا الإنجاز بالمشاركة سنويا في معرض جيتكس.