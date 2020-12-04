«أبوظبي للطفولة» تستعرض 3 مشاريع مبتكرة في «جيتكس»

أبوظبي (وام)

تستعرض هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن جناح حكومة أبوظبي بأسبوع جيتكس للتقنية 2020، والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 ولغاية 10 ديسمبر الجاري جهودها في مجال تطوير أنظمة ومنصات متخصصة.

وقال الدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نعمل في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن استراتيجية أبوظبي للطفولة المبكرة 2035، على بناء منظومة متكاملة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي في مجال تنمية الطفولة المبكرة لتكون نتائجها ركيزة للقرارات والتشريعات المستقبلية وأساسًا يدعم عملية التخطيط والتطوير، إلى جانب إنشاء منصات متكاملة ومتخصصة تدعم الابتكار والتميز في قطاع تنمية الطفولة المبكرة.