«دو» تبرم اتفاقية شراكة مع «فزعة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو، عن إبرامها شراكة جديدة مع «فزعة»، لتزويد حاملي بطاقات «فزعة» بعرض حصري ومميز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات.

وأكد العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والرئيس التنفيذي لفزعة، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكافلية الريادية التي يقدمها برنامج «فزعة» والتنويع فيها.

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «لطالما كان إسعاد المتعاملين وتسخير كافة إمكانياتنا وخبراتنا للتواصل مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي وإلهامهم ومكافأتهم من الركائز الأساسية لرؤيتنا في دو. وتمثل شراكتنا مع «فزعة» خطوة جديدة في إطار رحلتنا التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا والارتقاء بمستوى تجاربهم، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توفير المزيد من القيمة لعملائنا ورفدهم بعروض حصرية بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.