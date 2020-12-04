ارتفاع الطلب الصناعي في ألمانيا في أكتوبر

فيسبادن (د ب أ)

حققت الصناعة الألمانية زيادة كبيرة في الطلب في أكتوبر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، أمس أنه مقارنة بشهر سبتمبر، ارتفع الطلب الصناعي في ألمانيا بنسبة 2.9%.

وعدل المكتب بياناته بشأن ارتفاع الطلب في سبتمبر الماضي من 0.5% إلى 1.1%.

ومقارنة أكتوبر من العام الماضي، ارتفع الطلب الصناعي بنسبة 1.8%. وكان هذا أيضا أعلى من توقعات المحللين.

وارتفع الطلب عن مستوى ما قبل أزمة كورونا في فبراير بنسبة 0.8%. وفي صناعة السيارات، ارتفع الطلب بنسبة 6% عن مستوى ما قبل الأزمة.

وعلي صعيد آخر، يضغط وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أجل تطبيق مزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تضررت من أزمة جائحة كورونا.