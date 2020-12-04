نيكي يهبط من أعلى مستوى في عدة عقود

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض أمس، ليتراجع من قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ تأثر الإقبال على المخاطر سلبا بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير الأميركية فايزر إنها خفضت هدف توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكي 0.22% إلى 26751.24 نقطة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر القياسي قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 1991.

واقتفت السوق أثر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، الذي تراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس، بعد أن أشارت فايزر إلى تحديات في سلسلة إمدادات المواد الخام المستخدمة في لقاحها.

وقال هيديوكي إيشيجورو كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية «التوقعات مرتفعة للقاح... لكن خسائر السوق محدودة بسبب أن السوق ما زالت تأمل في أن الحكومات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ستقدم إجراءات تحفيز إضافية».