قطاع الطاقة يقود مكاسب الأسهم الأوروبية

لندان (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية امس، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم بيونتك بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لكوفيد-19.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5% إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء أوبك+ لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بينما سجل المؤشر داكس الألماني أداء أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.

وتراجعت أسهم بيونتك الألمانية 4.4% بعد أن قالت فايزر إن عراقيل في سلسلة الإمدادات أجبرتها على خفض هدفها الإنتاجي لعام 2020 من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي تطوره مع بيونتك بواقع النصف.