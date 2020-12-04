المركزي الهندي يبقي على معدل الفائدة

نيودلهي (د ب أ)

أبقى البنك المركزي الهندي أمس على معدل الفائدة بدون تغيير وسط زيادة التضخم حتى في ظل توقعه تعافيا أسرع للاقتصاد المتعثر.

أبقت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك الاحتياطي الهندي معدل إعادة الشراء الذي تفرضه على القروض في البنوك التجارية عند 4%، لتحافظ على معدل الإقراض الرئيسي عند المستويات القائمة.

وخفض البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي إلى 7.5% من تقييمه الذي بلغ 9.5% في أكتوبر الماضي.

وأعرب محافظ البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس عن أمله في نمو اقتصادي في النصف الثاني من 2020 - 2021.