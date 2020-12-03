«الاستثمارات السعودي» يسعى لقرض بـ7 مليارات دولار

دبي (رويترز)

قال مصدران إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لقرض بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار من بنوك، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018. وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من سداد الصندوق قرضاً مؤقتاً بقيمة عشرة مليارات دولار حصل عليه العام الماضي.

وعلى مدى العامين الماضيين، أقرضت بنوك المليارات إلى الصندوق، محرك خطط التحول الاقتصادي للمملكة.

ويدير الصندوق محفظة قيمتها 360 مليار دولار ويتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار والاستثمار محلياً في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.