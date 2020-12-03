بدء التسجيل في «منتدى كهرباء دبي العالمي للتميّز 2020»

دبي (الاتحاد)

وجهت هيئة كهرباء ومياه دبي الدعوة لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز 2020» والذي تنظمه يوم الاثنين 7 ديسمبر الجاري، عبر منصة افتراضية تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد- 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «التحديات التي شهدتها مختلف القطاعات نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 فرضت على المؤسسات الارتقاء بمنظومة عملها لتكون أكثر مرونة ورشاقة لمواكبة التغيرات المتسارعة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى في مشاركة المعارف العالمية المكتسبة لدى المؤسسات الخدماتية خلال فترة الجائحة ونشر أفضل ممارسات التميز المستدام».