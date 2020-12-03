«دبي العالمي» يُعلن عن تعاون استراتيجي مع «أﭬايا»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع أﭬايا على مستوى «حلول الفيديو التعاونية».

وبموجب الشراكة سيستخدم مركز دبي التجاري العالمي منصة «أﭬايا سبيسز» الخاصة بالعمل التشاركي والتعاون بين فرق العمل عن بُعد، لتقديم أسلوب جديد في حضور نشاطات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 من خلال نموذج الحضور المُدمج، وبالتالي تقديم تجارب جديدة للمشاركين في المؤتمر. وتتيح تجربة المشاركة المُدمجة الحضور الشخصي أو الحضور عن بُعد في المؤتمر من خلال حلول أﭬايا التكنولوجية.

وسيتمكن الزوار من الوصول إلى محتوى مكوّن من 280 ساعة بث، تشمل مختلف القطاعات والصناعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية والجيل الخامس، الحكومة، مستقبل عالم النقال، التكنولوجيا المالية Fintech، التسويق الرقمي، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم.