الهيئة السعودية للبيانات تشارك بمعرض جيتكس

دبي (وام)

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في النسخة الأربعين من معرض جيتكس 2020 الذي يقام بدبي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الحالي وذلك للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي.

ويحتضن الجناح الافتراضي للهيئة كافة الجهات التابعة لها وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية في المملكة.