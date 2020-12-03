تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

واشنطن (رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ولكنه ظل عند مستويات بالغة الارتفاع وسط قيود واسعة النطاق على الشركات لاحتواء إصابات «كوفيد-19» المتنامية وفي غياب تحفيز مالي جديد. وقالت وزارة العمل أمس، إن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 712 ألفاً للأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، مقارنة مع 787 ألفاً في الأسبوع السابق.

وكان مكتب المحاسبة الحكومي قال يوم الاثنين الماضي، إن بيانات طلبات الإعانة غير دقيقة لأن وزارة العمل تستخدم تقديرات تقليدية لا تلائم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.