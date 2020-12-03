ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

سول (د ب أ)

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بأكبر قدر له في عقد في نوفمبر، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية نوفمبر بلغ 436 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.87 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وظل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يسجل ارتفاعاً لمدة ثمانية أشهر متتالية منذ أبريل.

وأوضح البنك المركزي الكوري أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة وزيادة قيمة تحويل الأصول غير المقومة بالدولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 394.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 مليار دولار عن شهر أكتوبر.

كما زادت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 30 مليون دولار لتبلغ 3.22 مليار دولار، بينما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 40 مليون دولار ليصل إلى 4.4 مليار دولار.

في حين انخفضت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى 29.3 مليار دولار.

وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي دون تغيير عند 4.79 مليار دولار.