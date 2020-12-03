الشركات البريطانية متفائلة إزاء 2021 بفعل لقاحات كورونا

لندن (رويترز)

زاد تفاؤل الشركات البريطانية العاملة في قطاع الخدمات إزاء عام 2021 بعد أنباء عن لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» بالرغم من أول تراجع للنشاط منذ يونيو في ظل الضرر الكبير الناجم عن إغلاق جزئي لأربعة أسابيع في أنحاء إنجلترا.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/‏‏‏سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 47.6 في نوفمبر من 51.4 في أكتوبر، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش منذ يونيو.

ولكن هذا تراجع يقل كثيراً عما حدث خلال العزل العام الأول في أبريل عندما بلغ مؤشر مديري المشتريات مستوى قياسياً متدنياً عند 13.4، كما أنه يمثل تباطؤاً أقل مما أشارت إليه قراءة أولية لنوفمبر عند 45.8.

وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل المُصنعين الذين تمتعوا بنمو أقوى، إلى 49 من 52.1.

كما دعمت الأنباء عن لقاحات فعالة للوقاية من «كوفيد-19» تفاؤل الشركات على مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي ارتفع إلى أقوى مستوى له منذ ذروة خمس سنوات المسجلة في فبراير. كما أظهر مسح المؤشر استمرار فقد الوظائف للشهر التاسع على التوالي، وهي المدة الأطول منذ 2010.