اقتصاد البرازيل يسجل أسرع وتيرة نمو ربعية

برازيليا (د ب ا)

سجل الاقتصاد البرازيلي أسرع وتيرة نمو ربعية منذ 1996، وذلك يرجع إلى التحفيز النقدي القوي والإنفاق الحكومي الذي أنعش الطلب المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث.

وتعد هذه أكبر نسبة نمو ربعية يتم تسجيلها منذ عام 1996.

وقالت وكالة الاحصاءات الوطنية البرازيلية إنه مقارنة بالعام الماضي، انكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 3.9%.

وقد بدأ اقتصاد البرازيل في التعافي بعد تراجع تاريخي، على خلفية إجراءات تحفيز شملت معدلات فائدة منخفضة وضخ أموال من أجل القروض ودفع منح شهرية للعاملين غير الرسميين.