الذهب يرتفع مع ترقب اتفاق تحفيز أميركي

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب أمس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريباً، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولار. وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحاً بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأميركي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلاً إذ أن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.