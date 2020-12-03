الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريباً، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولار. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولار.









ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولار.